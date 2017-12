Nokia: ufficiale il Nokia Steel HR, l'activity tracker con monitoraggio della frequenza

Nokia ha annunciato oggi l'arrivo di, un nuovo orologio con monitoraggio della frequenza cardiaca, che invia notifiche tramite smartphone ed offre programmi di allenamento personalizzati.

In questo modo si allarga la gamma di activity tracker del gruppo finlandese. Steel HR misura automaticamente la frequenza cardiaca durante una sessione di allenamento e tiene traccia della media delle rilevazioni ottenute nel corso della giornata. Il dispositivo è dotato anche di un display digitale che visualizza i dati relativi alla salute e le notifiche dello smartphone. L’orologio è completo, inoltre, di nuove funzionalità di monitoraggio e riconoscimento automatico di 10 attività, dal tennis, al sollevamento pesi, alla danza.

Steel HR va oltre il conteggio dei passi, fornendo all’utente un esame dettagliato delle prestazioni generali legate alla salute e al fitness. Questo è possibile grazie alla fotopletismografia (PPG), tecnologia che controlla la frequenza cardiaca attraverso l’uso di luci verdi LED, per rilevare la variazione del flusso di sangue nel polso. L'algoritmo della frequenza cardiaca di Nokia Steel HR è stato sviluppato per fornire le misurazioni accurate, soprattutto durante gli allenamenti quando è utilizzato di più. Durante una sessione di allenamento, gli utenti possono attivare un monitoraggio della frequenza cardiaca semplicemente premendo il pulsante multifunzionale sull'orologio, che inizia automaticamente con l’avvio della corsa. Visualizzare il numero di battiti in tempo reale può aiutare ad ottimizzare l'intensità dell'allenamento e può motivare a migliorare le prestazioni. A fine attività l'utente può verificare la frequenza cardiaca massima, le calorie bruciate tramite un grafico "time in zone" dall’applicazione. Gli utenti possono monitorare quotidianamente per quanto tempo hanno avuto un determinato livello di frequenza cardiaca, ottenendo un quadro olistico della loro attività fisica. Inoltre, Steel HR controlla il battito dell'utente in modo automatico anche di notte così da fornire una panoramica generale e completa nelle 24 ore.

Il nuovo Steel HR si sincronizza con l’applicazione che, funzionando come una potente risorsa per gestire molti aspetti della salute quotidiana, fornisce informazioni dettagliate sull'attività fisica, incluso il riepilogo completo dei livelli di frequenza cardiaca, una timeline giornaliera, consigli personalizzati e funzionalità avanzate di registrazione dei cibi. Nokia Health Mate offre anche una serie di nuovi programmi di benessere che sono stati creati e personalizzati per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Gli utenti possono condividere i propri dati e sfidare gli amici attraverso classifiche interattive "in app" e attraverso i canali social. L’app anche con oltre 150 tra le migliori applicazioni dedicate alla salute e allo sport, per offrire un’esperienza wellness a 360°.

Steel HR è dotato da una batteria ricaricabile che dura fino a 25 giorni, offrendo la migliore prestazione per un activity tracker di questa categoria. Trascorso questo periodo il dispositivo entrerà in modalità “risparmio energetico”, garantendo agli utenti ulteriori 20 giorni di carica, durante i quali il monitoraggio delle attività base, inclusi il calcolo dei passi e lo sport, resterà invariato.

Steel HR ha tutte le caratteristiche di un orologio analogico elegante che gli utenti vorrebbero indossare: cassa in acciaio inossidabile, lancette cromate e cinturino in silicone. È disponibile in due dimensioni: una più piccola da 36MM e una più grande da 40MM. La misura standard da 36 mm è disponibile nella variante di colore nero o bianco ed è completa di un cinturino da 18mm, mentre la versione da 40mm è stata realizzata esclusivamente in nero ed è dotata di cinturino da 20mm.

Nokia Steel HR è dotato di un principale quadrante nel quale è possibile controllare l’ora, un cerchio più piccolo nella parte inferiore per tenere monitorati i propri obiettivi quotidiani raggiunti - memorizzati a loro volta (ad es. 10.000 passi) sull’app gratuita Nokia Health Mate, che tiene traccia anche dei progressi. Infine, si trova un nuovo piccolo schermo digitale dinamico nella parte superiore, che visualizza i dati della propria salute ma anche le notifiche dello smartphone.



La versione da 36mm, con bracciale largo 18mm, è disponibile a 189,95 Euro, mentre quella da 40mm con bracciale da 20mm ha un costo di 199,95 Euro.