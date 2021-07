Nokia vuole tornare nel mercato tablet: sta per arrivare Nokia T20?

I tablet a marchio Nokia non sono mai stati un grandissimo successo: nel 2013 c’è stato il primo tentativo con Lumia 2520 basato su Windows RT, mentre nel 2015 abbiamo visto il lancio di Nokia N1 con Android. Ben sei anni dopo, però, l’azienda madre HMD Global sembrerebbe intenzionata a tornare in gioco nel settore.

Indiscrezioni recenti riprese da PhoneArena parlano infatti dell’imminente approdo sul mercato di Nokia T20, un tablet di fascia medio-bassa di cui al momento si conoscono pochi dettagli soprattutto lato specifiche tecniche: i rumor parlano di 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione, per un display da 10,36 pollici e un design alquanto semplice, non rugged. Non manca anche qualche dettaglio in merito al prezzo: un rivenditore britannico ha citato presunte fonti interne “affidabili” nel dichiarare che Nokia T20 dovrebbe partire da circa 210-220 Euro.

Sulla carta, per ora, si tratta quindi di tutt’altro che un competitor diretto di tablet come iPad o il recentemente provato Lenovo Tab P11 Pro; le specifiche, però, lo renderebbero un potenziale avversario di tablet di fascia bassa come l’Amazon Fire HD 10 con 64 GB di memoria interna e 3 GB di RAM, particolarmente conveniente a causa del prezzo di listino pari a 190 Euro.

Certamente si tratta soltanto di indiscrezioni che vanno prese con le pinze e per questo è meglio evitare di speculare ulteriormente, ma ciò non toglie che un ritorno di Nokia sul mercato tablet sarebbe una mossa davvero sorprendente.

Il brand finlandese di recente ha anche lanciato lo smartphone ultra-resistente Nokia XR20, variante Rugged del Nokia X20 proposta a 500 Euro.