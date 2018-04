Nokia X sarà presentato il prossimo 16 Maggio, con tanto di notch

HMD Global si appresta a presentare il prossimo smartphone top di gamma del brand Nokia. Si tratta, ovviamente del Nokia X di cui abbiamo a più riprese parlato su queste pagine negli ultimi giorni, anche grazie alle schede tecniche e fotografie emerse sul web. Oggi arrivano nuove informazioni a riguardo.

Il dispositivo, a quanto pare, sarà presentato in via ufficiale il prossimo 16 Maggio. L'azienda finlandese, infatti, ha in programma un evento di cinque giorni a Pechino, in Cina, nel corso del quale dovrebbe mostrare tutti i propri smartphone e feature phone.

Tra tutti spicca ovviamente il Nokia X, che è già pubblicizzato in molti cartelloni pubblicitari e che si configura essere il vero e proprio top di gamma per l'anno. HMD Global avrebbe già iniziato a distribuire gli inviti alla stampa, in cui si legge 16 Maggio come data di presentazione.

Secondo i rumor pubblicati sul web negli ultimi giorni, sul mercato dovrebbero arrivare due varianti del cellulare, una con Snapdragon 636 e 6 gigabyte di RAM, ed un'altra con Helio P60 e 4 gigabyte di RAM. Come ampiamente prevedibile, lo schermo dovrebbe essere da 5,8 pollici con aspect ratio di 19:9, mentre il comparto fotografico posteriore sarà composto da doppia fotocamera con lenti ZEISS. Confermata anche la presenza del Notch.