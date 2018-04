Nokia X: online le foto reali del prossimo smartphone della società

Stando ai rumor, HMD Global lancerà un nuovo smartphone denominato Nokia X in Cina entro la fine del mese. In particolare, un teaser descrive il 27 aprile come data di lancio. Il dispositivo in questione potrebbe, se confermato, arrivare presto anche da noi.

Prima dell'acquisizione di Nokia da parte di Microsoft, la società aveva lanciato un paio di dispositivi basati su Android, incluso un telefono entry-level chiamato Nokia X. Dato che HMD Global sta facendo "rivivere" i "vecchi" smartphone del brand, Nokia X potrebbe anche essere una versione 2018 del suddetto dispositivo. Tuttavia, mentre Nokia X (2014) apparteneva alla fascia bassa, il nuovo smartphone dovrebbe essere legato a quella media. I rumor parlano, infatti, di 4/6 GB di RAM e di un processore Qualcomm Snapdragon. Qui sotto potete vedere le immagini reali emerse online.

Nel frattempo, vi invitiamo a consultare il nostro resoconto relativo alla presentazione fatta da Nokia allo scorso Mobile World Congress, dove sono stai annunciati dispositivi del calibro di Nokia 8810 4G, Nokia 1, Nokia 6 (2018), Nokia 7 Plus e Nokia 8 Sirocco.

Non abbiamo ulteriori per quanto riguarda Nokia X, ma vi invitiamo a rimanere sintonizzati su queste pagine per saperne di più. Non ci resta che attendere qualche giorno.