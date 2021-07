Nokia XR20 è ufficiale: com'è lo smartphone ultra-resistente da 499 Euro

Lo smartphone ultra-resistente Nokia XR20 è ufficialmente realtà: il colosso finlandese sotto HMD Global nella giornata di oggi ha presentato al pubblico questo nuovo dispositivo, non altro che la variante Rugged del già lanciato Nokia X20. Ecco tutti i dettagli tecnici e il prezzo sul mercato italiano.

Nokia XR20, come abbiamo visto anche dai primi teaser pubblicati in rete, viene definito da HMD Global come un “telefono estremamente resistente con l’eleganza tipica del nostro design nordico, pensato per i consumatori e le aziende”, in grado di resistere a cadute da 1,8 metri, temperature estreme, un’ora sott’acqua ed è pure certificato IP68 e MIL-STD810H. Non manca, inoltre, lo schermo Gorilla Glass Victus per assicurare la massima protezione al display.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche troviamo uno schermo IPS LCD FHD+ da 6,67 pollici con luminosità fino a 500 nit e funzionamento anche con dita o guanti bagnati; sotto la scocca, invece, figura il chipset Qualcomm Snapdragon 480 con modem 5G integrato assieme a tagli di memoria pari a 4/64 GB di RAM e archiviazione o 6/128 GB. Si ricorda che l’archiviazione può essere espansa sempre tramite microSD. La batteria, infine, è una cella da 4.630 mAh ricaricabile a 18W cablata o 15W wireless.

Lato fotocamera troviamo due sensori firmati ZEISS sul retro (48 MP principale + 13 MP ultra-grandangolare) accompagnati da un LED dual tone e un LED singolo. Il sistema operativo è Android 11 e gode del supporto per quattro anni di aggiornamenti di sicurezza mensili e tre anni di update principali dell’OS. Infine, tra le funzionalità e lato connettività segnaliamo lo scanner di impronte digitali laterale, altoparlanti stereo fino a 96 decibel con tecnologia di riproduzione OZO, jack audio da 3.5mm e porta USB-C.

Già da oggi è possibile acquistare Nokia XR20 in tonalità Ultra Blue o Granite Grey su Amazon Italia a 499,99 Euro per la variante con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, con data di uscita stabilita per il 31 agosto 2021.

Ricordiamo che Nokia dovrebbe lanciare il suo nuovo smartphone top di gamma l’11 novembre.