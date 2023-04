Abbiamo i nomi! Ecco chi saranno gli astronauti che andranno sulla Luna

La NASA ha annunciato qualche giorno fa che il 3 aprile avrebbe presentato ufficialmente i nomi degli astronauti che avrebbero partecipato alle missioni Artemis per il ritorno sulla luna. La NASA e la Canadian Space Agency (CSA) hanno rivelato i membri dell'equipaggio durante un evento vicino al Johnson Space Center della NASA a Houston.

L'equipaggio è composta da: il comandante Reid Wiseman, il pilota Victor Glover, la specialista di missione 1 Christina Hammock Koch (protagonista della prima passeggiata spaziale di sole donne) e lo specialista di missione 2 Jeremy Hansen. Tutti e quattro lavoreranno come una squadra durante il test di volo Artemis II della durata di circa 10 giorni che verrà lanciato sul potente razzo Space Launch System dell'agenzia.

"L'equipaggio di Artemis II rappresenta migliaia di persone che lavorano instancabilmente per portarci sulle stelle stelle. Questo è il loro equipaggio, questo è il nostro equipaggio, questo è l'equipaggio dell'umanità", ha dichiarato l'amministratore della NASA Bill Nelson. "Stiamo inaugurando una nuova era di esplorazione per una nuova generazione di velisti stellari e sognatori: la Generazione Artemis”.

Con queste parole Bill Nelson ha dato il via a una nuova era per l'umanità: quella dell'esplorazione spaziale. Gli obiettivi della missioni sono, oltre a far sbarcare sul nostro satellite la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna attraverso il programma Artemis, quelli di aprire la strada al futuro per missioni di esplorazione umane a lungo termine.

Per quanto riguarda i membri dell'equipaggio, Wiseman ha prestato servizio in precedenza come ingegnere di volo a bordo della Stazione Internazionale per Expedition 41 da maggio a novembre 2014 e ha registrato più di 165 giorni nello spazio, di cui quasi 13 ore come guida spaziale. Glover, in precedenza è stato un pilota sulla SpaceX Crew-1 della NASA, atterrata il 2 maggio 2021 dopo 168 giorni nello spazio.

Koch è stata ingegnere di volo a bordo dell'ISS per le missioni Expedition 59, 60 e 61 e ha stabilito un record per il volo spaziale singolo più lungo di una donna con un totale di 328 giorni nello spazio. In rappresentanza del Canada, invece, Hansen sta effettuando il suo primo volo nello spazio ma è stato colonnello delle forze armate canadesi ed ex pilota di caccia.