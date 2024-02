I nomi dei dinosauri sono 'sessisti', 'razzisti' e 'poco inclusivi': infiamma la polemica

Questa volta la nuova polemica viene riportata direttamente dal celebre sito della rivista internazionale Nature. Un team di paleontologi chiede infatti di rivedere le linee guida per la scelta dei nomi da dare alle nuove specie, in modo da renderli più... inclusivi.

Dopo aver visto le prime concezioni sui dinosauri, i ricercatori guidati dalla paleobiologa Emma Dunne dell’Università Friedrich-Alexander di Erlangen-Norimberga, hanno esaminato tutti i 1500 nomi che sono stati assegnati ai dinosauri dell’era mesozoica, ovvero quel periodo storico che va da 251,9 milioni a 66 milioni di anni fa. Scopriamo i “terribili” risultati di cui si sta parlando…

Circa tre nomi su cento sono risultati problematici. La motivazione è presto detta. In particolare, 89 nomi di dinosauri risultano essere legati a razzismo, sessismo o figure storiche controverse.

Come non citare inoltre il dato che dimostra che ben l’87% degli eponimi utilizzati per nominare le specie conosciute fanno riferimento a personaggi maschili, generando (secondo i ricercatori) disparità di genere.

"Il problema in termini numerici è davvero insignificante, ma è significativo in termini di importanza. Non diciamo che da domani bisogna cambiare tutto ma dobbiamo rivedere criticamente ciò che abbiamo fatto, capire cosa abbiamo fatto bene e cosa non abbiamo fatto bene e cercare di correggerlo in futuro", afferma il paleontologo Evangelos Vlachos, del Museo Egidio Feruglio a Trelew, in Argentina.

Una proposta per evitare di perpetuare vecchi stereotipi è quella di scegliere nomi che facciano riferimento alle caratteristiche fisiche dell'animale, in modo da facilitare anche la comunicazione verso il pubblico.

Al momento la Commissione Internazionale sulla Nomenclatura Zoologica (ICZN) è contraria all'idea di modificare in modo retroattivo i nomi delle specie. Non vi sono neanche le intenzioni di vietare i nomi dedicati a personaggi storici. Al contrario, viene presa in considerazione la possibilità di introdurre sistemi di denominazione diversi per il futuro.

A questo punto la domanda sorge spontanea. Siamo davvero sicuri che anziché scoprire nuove curiosità scientifiche, come ad esempio quella sulle ossa dei dinosauri, sia così importante sollevare simili polemiche?