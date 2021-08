Quali sono i nomi vietati in Italia? Ecco cosa dice la legge

Negli ultimi giorni sta girando sul web una lista dei nomi vietati in Italia. In molti inizialmente credevano si trattasse di un fake, ma non è così perchè la legge italiana disciplina alcuni casi in cui non è possibile dare determinati nomi ai nascituri.

Nello specifico, come osservato dai colleghi di Money.it, il legislatore ha stabilito che non si possono dare ai bambini nomi offensivi, ridicoli o vergognosi che possano mettere in imbarazzo le persone. Esemplificativa è la sentenza della Suprema Corte di Cassazione che ha stabilito il divieto per il nome "Venerdì" in quanto comunemente associato ad un giorno della settimana sfortunato.

Ma non è tutto, perchè non è nemmeno possibile dare nomi di personaggi di letteratura e cinema o che alludono a personaggi storici negativi come Benito Mussolini o Adolf Hitler.

Non è prevista la possibilità di dare un nome maschile ad una donna e viceversa, eccezion fatta per Andrea o se si sceglie come secondo nome di un figlio maschio "Maria". Contrariamente a quanto avviene in altre nazioni, un bambino o bambina non può avere lo stesso nome di madre o padre o dei fratelli in vita, nemmeno se seguito da "Junior". Questa pratica è molto diffusa negli Stati Uniti, ma in Italia non è possibile.

Chiaramente non è possibile nemmeno inserire caratteri speciali non presenti nell'alfabeto italiano o straniero nel nome, tanto meno simboli.

Ogni persona può avere massimo 3 nomi, i quali possono essere sia separati che uniti.