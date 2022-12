Non solo Mi 13 e MIUI 14: Xiaomi annuncia Watch S2, Buds 4 e Host Mini PC

Come di consueto, l'evento di fine anno di Xiaomi è stato la cornice perfetta per il lancio degli smartphone della serie Xiaomi 13 e del loro nuovissimo sistema operativo, MIUI 14. Accanto a questi prodotti, però, Xiaomi ha lanciato una pletora di altri device che potrebbero fare la felicità dei fan.

Lato smartphone, per esempio, Xiaomi ha (ri)presentato il Mi MIX Fold 2: Xiaomi Mix Fold 2 è stato lanciato in Cina lo scorso agosto, ma oggi il produttore di Pechino ne ha annunciate altre due colorazioni, che avranno rispettivamente i nomi "Moonlight Silver" e "Black Night". Sfortunatamente, non sembrano esserci novità nella scheda dello smartphone rispetto al modello lanciato la scorsa estate.

I nuovi colori del pieghevole di Xiaomi saranno parte di un Holiday Bundle che comprenderà anche Xiaomi Buds 4 e Xiaomi Watch S2, entrambi lanciati sempre poche ore fa dal colosso cinese. Xiaomi Watch S2 è il nuovo smartwatch dell'azienda e verrà venduto in due varianti, rispettivamente con cassa da 42 e da 46 millimetri: entrambe dovrebbero essere dotate di uno chassis in acciaio inossidabile e di uno schermo in vetro di zaffiro, con dimensioni d 1,32" e di 1,43" a seconda della variante prescelta dall'utente. Lato sensori, Xiaomi Watch S2 misurerà frequenza cardiaca e ossigenazione del sangue, ma anche la percentuale di massa muscolare e grassa presente nel corpo di chi lo indossa, la temperatura della pelle, i parametri del sonno e lo stress.

Xiaomi Buds 4 sono le earbuds TWS di nuova generazione di Xiaomi, e rappresentano una versione meno costosa delle Xiaomi Buds 4 Pro lanciate ad agosto in Cina. Le cuffie presentano un design semi-in-ear simile alle AirPods di Apple e una resistenza IPX54 all'acqua. Inoltre, esse vantano le feature di Active Noise Cancellation e di Spatial Audio a 360°, insieme a tre microfoni per auricolare per la registrazione dell'audio e per la riduzione del rumore circostante durante le chiamate.

Spazio anche per i device per la casa, dal momento che Xiaomi ha annunciato Sound Pro e 10 Gigabit Router nel corso del suo ultimo evento. Sound Pro è uno smart speaker dotato di un design semi-trasparente e di una luce ambientale inclusa nella parte superiore, che cambia colore e intensità a seconda del ritmo della musica. Xiaomi 10 Gigabit Router è invece un modem Wi-Fi che supporta connessioni a 2,4 GHz, 5,2 GHz e 5,8 GHz.

Infine, il produttore pechinese ha lanciato il mini-PC Xiaomi Mini Host. Secondo l'azienda, il device "sta nel palmo di una mano ma ha la potenza di un PC desktop", grazie alla sua CPU Intel Core di dodicesima generazione e ad una RAM da 16 GB. Il dispositivo sarà lanciato con una memoria interna da 512 GB e con il supporto per il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.3 ad un prezzo di 3.699 Yuan, pari a 500 Euro circa.