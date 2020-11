Non solo 5G: lanciato con successo il primo satellite 6G al mondo

Mentre nel mondo si continua a lavorare per l’installazione e diffusione delle infrastrutture 5G e in Italia il governo blocca un accordo tra Fastweb e Huawei per le tecnologie nazionali, in Cina si lavora già sulla rete mobile di sesta generazione e anche in fretta: oggi è stato lanciato il razzo Long March 6 con il primo satellite 6G al mondo.

Chiamato University of Electronic Science and Technology, questo satellite è il prodotto della collaborazione tra l’omonima università, Chengdu Guoxing Aerospace Science and Technology Co. e Beijing Weinaxingkong Technology Co., verrà usato principalmente per l’osservazione del terreno tramite telerilevamento per aiutare i settori di edilizia urbana, agricoltura e il monitoraggio di disastri forestali; allo stesso tempo, però, testerà i carichi di comunicazione terahertz.

Scendendo nei dettagli tecnici, il satellite pesa 70 chilogrammi e in futuro sarà una piattaforma globale per la suddetta comunicazione, dalle importanti prospettive applicative nel campo della comunicazione terrestre e spaziale, grazie specialmente all’alta velocità di trasmissione e alla facile integrazione delle tecnologie. Secondo il professore Xu Yangsheng questo non solo è il primo satellite 6G al mondo, anche se pur sempre utilizzato solo per test, ma è anche la prima verifica tecnica della comunicazione terahertz nello scenario spaziale.

Anche il gigante di Shenzhen Huawei starebbe lavorando sulla stessa rete di sesta generazione sin da dicembre 2019, quando l’azienda ha avviato la ricerca per cercare di stabilire gli standard della piattaforma a livello globale, almeno prima dei grandi problemi con gli Stati Uniti.