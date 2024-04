Non accontentarti dei soliti auricolari: OPPO Enco Air3 Pro in OFFERTA!

OPPO Enco Air3 Pro Auricolari True Wireless hanno un esclusivo Driver Dinamico, composto in fibra di Bambù da 12.4mm per un suono naturale e nitido, bassi profondi e coinvolgenti. Comodissime e impercettibili, puoi controllare i brani in ascolto e gestire le chiamate direttamente dall'orecchio. Prendile ora con il 6% di sconto, a soli 59,99 euro.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Ecco altri vantaggi di questi auricolari firmati Oppo: riduzione attiva del rumore a doppio microfono AI con 4 modalità differenti per chiamate e brani musicali.

Sensibilità speaker come segue: 107±3 dB. Batteria formidabile da 43mAh per gli auricolari e 440mAh (custodia di ricarica, con tempi di ricarica piuttosto veloci, da 90 minuti per un ascolto super prolungato di 30 ore continue.

Connessione stabile e associazione immediata grazie al Bluetooth 5.3 bineurale di ultima generazione a bassa latenza.

Cuffie multi-dispositivo, che passano da un dispositivo a un altro velocemente. Inoltre, potrai abbinarli a 2 dispositivi in contemporanea.

Massima compatibilità, con Android e iOS. Non dovrai temere di usarli sotto la pioggia o quando sudi molto durante la tua attività sportiva, grazie al certificato IP55. Colore Bianco.

Ricapitoliamo l'offerta: oggi potrai ottenere questi formidabili auricolari Oppo con il 6% di sconto, quindi a soli 59,99 euro!

