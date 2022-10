Non solo AirPods Pro: Adaptive Transparency arriva anche su AirPods Max

Mentre i fan di Apple attendono l'annuncio delle AirPods Max 2, che potrebbe essere fissato per i primi mesi del 2023, la Casa di Cupertino sembra essere pronta a rilasciare una feature molto attesa per le AirPods Max di prima generazione.

Il portale Macrumors, infatti, riporta che la terza beta pubblica di iOS 16.1, lanciata da Apple la scorsa settimana, include la funzione di Adaptive Transparency per AirPods Max. La feature è stata implementata recentemente sulle AirPods Pro di prima generazione ed è disponibile anche per le AirPods Pro di seconda generazione, lanciate lo scorso mese insieme ad iPhone 14 e Apple Watch Series 8.

La funzione è disponibile solo per gli utenti che possiedono la versione più aggiornata del Firmware di AirPods Max, ossia la 5A304a, e che possiedono un iPhone compatibile con iOS 16.1 Beta 3 o un iPad compatibile con iPadOS 16.1 Beta 3. Al momento, entrambi i sistemi operativi sono in open beta aperta a tutti gli utenti.

Adaptive Transparency, feature presentata insieme alla nuova generazione di AirPods Pro, è una funzione pensata per bloccare i suoni esterni troppo rumorosi, come sirene, rumori ambientali sui mezzi pubblici e il parlato "di fondo" quando si cammina per strada, senza per questo eliminare del tutto i suoni esterni, in modo da evitare un isolamento totale dell'utente, che potrebbe risultare pericoloso per la sua sicurezza.

Intanto, pare che la feature sia in arrivo anche su Beats Fit Pro, l'ultimo device dotato del chip H1 di Apple che ancora non supporta l'Adaptive Transparency. Sembra comunque che la funzione sia ancora da rivedere, almeno parzialmente: per esempio, il toggle relativo alla feature nelle Impostazioni non riporta la dicitura "AirPods Max", limitandosi a spiegare che Adaptive Transparency è compatibile solo con AirPods Pro di prima e seconda generazione.