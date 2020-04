Se non aiutate la community a scrivere, questo sito Web si distruggerà

Il mondo del Web è un posto pieno zeppo di idee atipiche. Non sorprende, dunque, che qualcuno abbia deciso di "chiamare a raccolta" la community globale, dando vita a un sito Web che si autodistrugge se nessuno invia un messaggio entro un certo lasso di tempo.

In particolare, stando anche a quanto riportato da The Verge, l'idea dietro a questo portale è molto semplice: FemmeAndroid, questo il nickname di chi ha dato vita al progetto, ha ben pensato di lanciare una sfida alla community globale del mondo del Web, pubblicando il sito Web "This Website Will Self-destruct". In realtà, si tratta anche di uno "strumento" che può servire a qualcuno per scrivere in modo anonimo dei testi relativi alle proprie insicurezze, come fatto notare da FemmeAndroid nel post di Twitter relativo all'aggiunta del tasto "Feeling down".

Entrando nel portale, che è ovviamente privo di pubblicità (ha un link che rimanda al Patreon di chi ha creato il progetto, ma niente banner), l'utente viene accolto da un messaggio: "Ciao, sono un sito web. Me ne andrò presto e va bene così. Puoi inviarmi messaggi utilizzando il modulo sottostante. Se rimango 24 ore senza ricevere alcun messaggio, mi autodistruggerò in modo permanente e il mio database verrà cancellato del tutto. [...]

Fino ad allora, fammi sapere come stai. Altre persone saranno in grado di leggere ciò che scrivi, ma il tuo nome e la tua identità non saranno collegati a nulla, quindi sentiti libero di dire ciò che hai in mente".

Nella parte superiore del sito Web, è presente un timer, che indica entro quanti secondi si autodistruggerà il portale, nel caso nessuno scriva un post. Ovviamente, la rimozione del portale comporterà la cancellazione dei messaggi di tutti gli utenti. In ogni caso, non manca la possibilità di leggere un messaggio casuale lasciato da un altro utente anonimo: basta premere sul tasto "Read a message".

Nel frattempo, sembra che il portale stia riscuotendo un discreto successo, dato che FemmeAndroid ha annunciato che i post degli utenti sono stati letti ben due milioni di volte.