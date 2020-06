No, non è stato trovato alcun femore umano su Marte

In un pianeta lontano circa 225 milioni di chilometri, che possiamo vedere chiaramente solo grazie alle fotografie inviate da un robot, tutto quello che ci sembra leggermente "più strano" del normale si trasforma in una gigantesca voragine di speculazione e di notizie non accurate scientificamente. Come la storia riguardante "L'osso su Marte".

Una foto scattata dalla MastCam del rover Curiosity il 14 agosto 2014 ha iniziato a diffondersi tra i complottisti a causa della somiglianza di una roccia a un femore umano. "Visto dal rover Mars su Curiosity, utilizzando la sua MastCam, questa roccia su Marte potrebbe sembrare un femore. I membri del team pensano che la sua forma sia scolpita dall'erosione, o dal vento o dall'acqua", scrive un portavoce della NASA in un breve post sul blog.

Se la vita fosse mai esistita su Marte, gli scienziati si aspettano di vedere piccole e semplici forme di vita microscopiche, si continua a leggere sul blog. Probabilmente Marte non ha mai avuto abbastanza ossigeno nella sua atmosfera e altrove per supportare organismi più complessi. Pertanto, non è probabile che ci siano fossili di così grandi dimensioni.

L'illusione che tende a ricondurre a forme note oggetti dalla forma casuale è chiamata pareidolia. Su Marte questo fenomeno si accentua molto di più, come ad esempio la storia degli insetti sul Pianeta Rosso secondo un entomologo. Gli scienziati non hanno interesse a nascondere le prove della vita su Marte, visto che la cercano da anni. Speriamo che la riescano a trovare con l'avvio della missione Perseverance.