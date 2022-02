Dopo la sua fine, non ci sarà alcun ricordo della Stazione Spaziale Internazionale

La Stazione Spaziale Internazionale è senza alcun dubbio l'emblema dell'intelligenza umana, ma purtroppo non è sicuramente destinata a vivere per sempre. Nonostante riuscirà a rimanere integra e perfettamente funzionante fino al 2030, dopo questa data molto probabilmente sarà "chiusa per sempre".

Un rapporto della NASA di gennaio ha mostrato i piani per far cadere l'ISS nel 2030 in una parte disabitata dell'Oceano Pacifico nota come "Point Nemo". Inoltre, così come si può notare dal documento, l'agenzia spaziale americana non sembra essere interessata al destino dei manufatti che si trovano al suo interno.

A denunciare ciò è stata "collectSPACE", una community per gli appassionati di storia dello spazio che colleziona foto su manufatti, cimeli spaziali e molto altro. Insomma, sembra che gli oggetti che si trovano all'interno della Stazione Spaziale Internazionale non arriveranno molto probabilmente sulla Terra per essere esposti in qualche museo.

"Non c'è stata alcuna discussione nel programma della Stazione Spaziale Internazionale per restituire gli articoli per la visualizzazione", ha dichiarato la NASA. "Qualsiasi decisione di restituire gli artefatti dalla stazione spaziale avverrebbe in un secondo momento in base allo spazio di carico disponibile poiché daremo la priorità al ritorno della scienza".

La prima struttura spaziale della storia umana è quindi destinata a non lasciare un "ricordo fisico", ma siamo sicuri che farà lo stesso il suo dovere alle generazioni future.