Forse non abbiamo ancora trovato gli alieni perché aspettano un nostro messaggio

Nonostante Stephen Hawking e molti altri fisici abbiano espressamente consigliato di non mandare messaggi nello spazio, lo abbiamo già fatto... ma non abbiamo ricevuto alcun SMS da parte della vita aliena. Tuttavia è possibile che non si siano fatti vedere perché aspettano ancora un nostro messaggio.

Questo particolare punto di vista, pubblicato in un nuovo articolo sul server di prestampa arXiv, è stato scritto da Amri Wandel del Racah Institute of Physics presso l'Università Ebraica di Gerusalemme. Nel lavoro vengono fatte due ipotesi che cercano di risolvere il paradosso di Fermi: la prima è che agli alieni non interessano i pianeti con la vita; mentre la seconda è che a loro - in realtà - importerebbe se rilevassero la vita intelligente.

Se la prima fosse valida, starebbe a significare che la vita nell'universo è diffusa e, in tal caso, le civiltà avanzate potrebbero non avere risorse sufficienti da dedicare all'esplorazione completa di quei pianeti. In tal caso, la galassia potrebbe essere così brulicante di vita che non varrebbe la pena che le civiltà avanzate controllino ogni pianeta biotico.

Per rilevare la vita intelligente, la cosa più semplice da fare per una civiltà avanzata sarebbe cercare segni di radio artificiale o altri segnali, simile a quello che facciamo con il progetto Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI).

Come sarebbe se la situazione fosse invertita e gli alieni potessero potenzialmente rilevare segni di intelligenza sulla Terra? La risposta più ovvia sarebbero i segnali radio che la Terra ha iniziato a inviare circa 100 anni fa, che ad oggi avrebbero raggiunto in teoria le 15.000 stelle più vicine; nonostante solo quelle entro 50 anni luce sarebbero state in grado di rimandare indietro un segnale.

Il nostro messaggio sarebbe già arrivato in circa 1300 sistemi stellari (dei 100 ai 400 miliardi presenti nella Via Lattea). C'è un problema: gli scienziati SETI pensano che i segnali radio che abbiamo inviato sarebbero indistinguibili dal rumore di fondo dopo circa un anno luce di viaggio. Pertanto, in questi 1300 sistemi stellari con della possibile vita, c'è una buona possibilità che non sarebbero nemmeno stati in grado di rilevare la nostra firma tecnologica involontaria e potrebbero ancora ignorare la vita intelligente sul nostro pianeta.