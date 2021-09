Non amate i messaggi vocali? Whatsapp è al lavoro su una funzione per voi

Il rapporto degli utenti con i messaggi vocali di Whatsapp, Telegram e simili è sempre stato di amore ed odio: in molti ritengono l'opzione più comoda per comunicare con gli amici, altri invece non la sopportano. Whatsapp a quanto pare è al lavoro per accontentare tutti.

A qualche giorno dall'arrivo in Italia della modalità multi dispositivo di Whatsapp, arriva un'interessante indiscrezione sul futuro dell'app di messaggistica istantanea.

Secondo quanto affermato da WABetaInfo, il blog da sempre molto informato su tutto quanto concerne l'applicazione di Facebook, gli ingegneri sarebbero al lavoro su una feature che effettuerà la trascrizione dei messaggi vocali ricevuti. Sostanzialmente, quindi, se si è impossibilitati ad ascoltare un audio ricevuto da un amico, si potrà chiedere all'app di trascriverlo e quindi trasformarlo in messaggio testuale.

WABetaInfo sottolinea che la trascrizione verrà eseguita localmente, ed i messaggi non saranno inviati a Whatsapp o a un server di Facebook. La funzione dovrebbe utilizzare la tecnologia di "Speech Recognition" di Apple su iOS, mentre non sono emerse informazioni su un'eventuale controparte Android. La trascrizione avverrà in una sezione separata dove gli utenti potranno anche passare ad un timestamp specifico. "Quando un messaggio viene trascritto per la prima volta, la sua trascrizione viene salvata localmente in WhatsApp, quindi non sarà necessario trascriverlo di nuovo se si desidera vedere la sua trascrizione in un secondo momento" si legge nell'articolo in cui viene comunque indicato che la Trascrizione sarà facoltativa e gli utenti dovranno dare l'autorizzazione.

Nel frattempo, Whatsapp ha introdotto anche la crittografia end-to-end per i backup.