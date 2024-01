Non andremo sulla Luna per altri due anni, NASA rinvia le missioni al 2026

La NASA ha annunciato il rinvio del suo pianificato ritorno sulla superficie lunare dal 2025 al 2026. L'amministratore della NASA, Bill Nelson, ha citato sfide tecniche e ritardi come le principali ragioni dietro questo posticipo.

Il programma Artemis, nominato in onore della sorella di Apollo nella mitologia greca, è stato ufficialmente lanciato nel 2017 come parte dei piani dell'agenzia spaziale statunitense per stabilire una presenza sostenuta sul vicino spaziale della Terra e applicare le lezioni apprese lì per una futura missione su Marte.

La prima missione di Artemis, un volo di prova senza equipaggio verso la Luna e ritorno, chiamato Artemis 1, si è svolta nel 2022 dopo vari rinvii. Artemis 2, che coinvolge un equipaggio che non atterra sulla superficie, è stata posticipata da quest'anno a settembre 2025. Artemis 3, in cui la prima donna e la prima persona di colore dovrebbero mettere piede sul suolo lunare al polo sud della Luna, dovrebbe ora avvenire nel settembre 2026.

"La sicurezza è la nostra priorità principale, e per dare ai team di Artemis più tempo per lavorare sulle sfide", ha dichiarato Nelson. La NASA sta anche cercando di costruire una stazione spaziale lunare chiamata Gateway, dove le navicelle spaziali attraccheranno durante le missioni successive. SpaceX di Elon Musk ha vinto il contratto per un sistema di atterraggio per Artemis 3 basato su una versione del suo razzo prototipo Starship, che è ancora lontano dall'essere pronto.

Entrambi i suoi test orbitali sono finiti in esplosioni. I ritardi di Starship hanno effetti a catena perché il contraente delle tute spaziali deve sapere come le tute si interfacciano con la navicella spaziale, e devono essere costruiti simulatori affinché gli astronauti imparino i suoi sistemi. Anche la missione Artemis 1 stessa ha rivelato problemi tecnici, come lo scudo termico sulla capsula dell'equipaggio Orion che si è eroso in modo inaspettato, e la struttura di terra utilizzata per lanciare il gigantesco razzo SLS ha subito più danni del previsto.