Non solo Gli Anelli del Potere, su Prime Video torna la Champions con Napoli-Liverpool

Periodo piuttosto ricco di novità per Amazon Prime Video. Alla serie tv Gli Anelli del Potere (qui trovate la nostra recensione de Gli Anelli del Potere), si aggiunge anche la Champions League, che torna stasera con una super sfida.

A partire dalle ore 19:30 di stasera, 7 Settembre 2022, sarà possibile seguire su Amazon Prime Video la super sfida dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli tra gli azzurri di Luciano Spalletti ed il Liverpool vice Campione d'Europa in carica di Jurgen Klopp.

Il calcio d'inizio del match è in programma alle ore 21, ma Prime Video proporrà un ampio pre partita già dalle 19:30, condotto da Giulia Mizzoni in compagnia di Ezequel Lavezzi (ex bandiera del Napoli), Clarence Seedorf ed il capitano della Nazionale Campione del Mondo 2016, Fabio Cannavaro.

La telecronaca sarà affidata ovviamente alla coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini, accompagnati da Alessandro Alciato ed Alessia Tarquinio da bordo campo.

La partita potrà essere vista tramite l'app Prime Video disponibile per console, decoder, dongle e player multimediali come Google Chromecast, Roku ed Apple TV, oltre che su smart tv, lettori BluRay, tablet e cellulari basati su sistemi operativi iOS ed Android.

Al termine della partita sarà la volta dell'Highlight Show per rivivere tutte le emozioni di questa due giorni di Champions League.