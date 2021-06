Non solo animali, anche le lingue della Terra si stanno estinguendo

Molte lingue della Terra sono in rotta di estinzione e con esse anche le loro storie verbali, tra cui 12.495 usi medicinali per le piante. Secondo un nuovo studio pubblicato sulla rivista PNAS, il 75% di queste piante è legato a una sola lingua locale, se questo linguaggio dovesse scomparire... anche i metodi medicinali lo faranno.

"Ogni lingua indigena è un serbatoio unico di conoscenze medicinali", scrivono i ricercatori nel loro documento, "una pietra di Rosetta per svelare e conservare i contributi della natura alle persone". Attualmente ci sono circa 3.054 lingue in tutto il mondo (tutte con varie difficoltà), e ogni circa 4 mesi una di questa cessa di essere parlata.

La nostra conoscenza collettiva delle piante medicinali è forse più minacciata dalla perdita di voci indigene che dalla distruzione ambientale. Fortunatamente, infatti, pochissime di queste piante sono a rischio di estinzione. Quella che rischia di scomparire è la conoscenza intorno a questi vegetali, tramandata da generazione in generazione e adesso rischia di svanire.

In Nord America, ad esempio, l'86% di tutte le conoscenze uniche sulla medicina delle piante proviene da lingue indigene in declini. In Amazzonia, invece, questo numero si attesta intorno al 100%. Visto che la perdita è un rischio reale, il prossimo anno le Nazioni Unite lanceranno il "Decennio Internazionale delle Lingue Indigene" per aumentare la nostra consapevolezza globale su queste culture uniche del mondo.

Perché è importante preservare queste lingue? A parte la questione medica, la conoscenza delle piante medicinali è importante dal punto di vista culturale e dovrebbe essere salvata per motivi legati al patrimonio.