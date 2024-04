Non è un anno facile per Apple: Android crescerà il doppio più velocemente di iOS nel 2024

Gli ultimi dati di IDC hanno mostrato come le spedizioni di iPhone siano crollate quasi del 10% nel 2024. Il rapporto però contiene anche altre riflessioni sullo stato del mercato degli smartphone, e lancia qualche campanello d’allarme per Apple.

Secondo quanto affermato dal direttore della ricerca di IDC, Nabila Popal, nel corso del 2024 Android è destinato a crescere in maniera significativa, addirittura “il doppio più velocemente di iOS”.

Popal spiega come questo sia un cambiamento significativo per il mercato globale: “è anche molto significativo che Samsung sia tornata ai vertici. Quest’anno ci aspettiamo che Android cresca al doppio del ritmo di iOS” ha affermato alla CNN, evidenziando come il 2024 potrebbe essere tutt’altro che semplice per Apple ed i suoi iPhone.

Gli iPhone sono estremamente popolari negli Stati Uniti, ma anche a livello globale hanno registrato una crescita significativa nel corso degli anni, portando ad un calo della quota di mercato di Android. Di conseguenza, la notizia di una crescita doppia per il robottino verde rispetto alla controparte della Mela Morsicata rappresenta una notizia importante, che porterà gli osservatori a puntare i fari su ciò che avverrà nel 2024, soprattutto nella fase finale dell’anno quando Apple presenterà i nuovi iPhone 16.

