Non solo Apple AR: alla WWDC in arrivo i nuovi Mac desktop con M2 Ultra ed M2 Max

Sebbene tutte le attenzioni siano rivolte verso il visore Apple AR di cui si è nuovamente parlato qualche ora fa, la WWDC 2023 si soffermerà anche su altri prodotti. Un nuovo rapporto di Mark Gurman di Bloomberg racconta che della partita dovrebbero essere anche i nuovi Mac desktop basati sui processori M2 Ultra ed M2 Max.

Il giornalista non specifica di quali Mac si tratti, ma osserva che le macchine internamente sono etichettate come “Mac 14,13” e “Mac 14,14”. In precedenza altre voci di corridoio avevano parlato del possibile lancio di una nuova versione del rinnovato Mac Pro con i nuovi chip della linea Apple Silicon. Tuttavia, il Mac Pro che Apple starebbe sviluppando è etichettato come “Mac 14,8”, il che lascia intuire che i PC in questione sarebbero altri.

La prima macchina testata da Apple include un chip M2 Max con otto core ad alte prestazioni, quattro core legati all’efficienza, una GPU 30-core e 96GB di RAM. Il chip sarebbe lo stesso della versione M2 Max del MacBook Pro da 16 pollici.

La seconda macchina invece è basata sull’M2 Ultra con CPU 24-core (16 core ad alte prestazioni ed 8 core ad alta efficienza), con GPU 60-core. Le voci precedenti hanno suggerito che l’M2 Ultra potrebbe avere una GPU fino a 76-core e diverse configurazioni con 64 GB, 128 GB e 192 GB di RAM.

Improbabile invece la presenza di M3 alla WWDC: per la nuova generazione bisognerà attendere ancora un pò.