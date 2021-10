Non solo Apple Arcade: Apple ha valutato anche il cloud gaming

Gli ingenti profitti della divisione gaming di Apple, hanno certificato che la scommessa Apple Arcade ha funzionato. Tuttavia, secondo quanto riferito da Gurman nella sua newsletter Power On, in passato la società di Tim Cook avrebbe preso in considerazione anche il lancio di un servizio di cloud gaming.

Gurman osserva che Apple Arcade rappresenta in qualche modo un unicum del settore, in quanto "si basa su giochi che vengono eseguiti su dispositivi in modo nativo e non in cloud", a differenza di quanto avviene nei casi di Microsoft NVIDIA e Google che hanno lanciato servizi di cloud gaming puri.

"Stranamente, Apple non consente a questi concorrenti di unirsi ad Apple Arcade su App Store. Apple afferma che non ha preso questa decisione perchè sono concorrenti, ma perchè sui suoi dispositivi non sono sono consentiti servizi di cloud gaming in stile all you can eat" continua Gurman, che lancia la bomba: "nonostante ciò, però, in passato mi è arrivata la voce che l'azienda ha discusso internamente del possibile lancio di un servizio simile".

Alla fine però evidentemente si è deciso di perseguire la via di Apple Arcade che come abbiamo avuto modo di raccontare su queste pagine, si è rivelato un successo anche grazie al pacchetto Apple One.

Qualche giorno fa, intanto, è emerso un rumor secondo cui Apple sarebbe al lavoro su una console portatile ibrida.