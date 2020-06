Questo non è Apple Watch, ma uno smartwatch OPPO interessante

Sembra essere tutto pronto in casa OPPO: lo smartwatch OPPO Watch inizia infatti a farsi vedere in diversi contesti e l'arrivo al di fuori della Cina è sempre più vicino.

In particolare, stando anche a quanto riportato da GSMArena e a quanto pubblicato da Abhishek Yadav su Twitter, OPPO Watch è arrivato nelle mani della FCC (Federal Communications Commission) per le classiche "analisi". Come spesso accade in questi casi, sono trapelate delle foto relative al prodotto, che ci consentono di dare un'occhiata allo smartwatch da più angolature.

Dando un rapido sguardo al dispositivo, la somiglianza con Apple Watch in termini di design sembra essere importante. Forse siamo un po' troppo abituati allo smartwatch della società di Cupertino, ma è indubbio il fatto che ci sia qualcosa che richiama al dispositivo di Apple. In ogni caso, OPPO Watch dovrebbe arrivare sul mercato europeo nella seconda metà del 2020, quindi ci sarà tutto il tempo del caso per tirare le conclusioni.

Per chi non lo sapesse, OPPO Watch ha già fatto parlare di sé a inizio anno, quando è stato svelato per il mercato cinese. Tra le varie specifiche tecniche, troviamo 8GB di memoria interna e un display da 1,9 pollici. La cassa ha due dimensioni: 41mm e 46mm. Non mancano anche il supporto alle eSIM e la possibilità di effettuare l'elettrocardiogramma. Insomma, sicuramente potrebbe trattarsi di un prodotto interessante.