Non si apre paracadute, cade da 4.500 metri e si salva: l'incredibile storia di un soldato

Un soldato britannico è stato molto fortunato quando, dopo essere precipitato da un'altezza di 4.500 metri, è sopravvissuto. Il suo paracadute, infatti, non si è aperto del tutto, costringendolo a una rovinosa caduta in picchiata dopo essersi lanciato dall'aereo che lo trasportava.

Il paracadutista si è schiantato contro il tetto di una casa a circa 322 chilometri a nord-ovest di Los Angeles. Il soldato non ha riportato ferite gravi e adesso sta bene. L'incidente è avvenuto il 6 luglio quando gli uomini stavano eseguendo un allenamento chiamato HALO (High Altitude Low Opening).

Questa tecnica di dispiegamento è utilizzata per mandare le truppe in ambienti spesso ostili, oltre le linee nemiche, e prevede dei lanci da circa 12.000 metri di altezza. C'è una particolarità: l'apertura del paracadute è prevista a partire da 914 metri prima di raggiungere il suolo. Si tratta di un modo perfetto per evitare di essere rilevati e raggiungere rapidamente le zone di atterraggio.

Ovviamente la tecnica, come potrete immaginare, lascia poco spazio a errori o malfunzionamenti. Durante proprio questo addestramento il soldato, dopo aver aperto il paracadute a 4.500 metri di altezza ed essersi accorto del malfunzionamento del dispositivo, ha subito dispiegato il paracadute di emergenza che non si è aperto del tutto.

Contro tutti i pronostici, il militare si è schiantato contro il tetto di un edificio residenziale sprofondando al suo interno (fortuna che non c'era nessuno in casa in quel momento!) ed è sopravvissuto. Può capitare di sopravvivere a cadute del genere. I rapporti dei paracadutisti della seconda guerra mondiale raccontano di alcuni soldati sopravvissuti a cadute libere da oltre 6.096 metri, ma è certamente un evento raro.

Questa, tuttavia, è un'altra storia.