Non aspettatevi cali di prezzo per TV Samsung OLED: manca accordo con LG Display

I televisori OLED di ultima generazione di Samsung sono eccellenti, come abbiamo potuto vedere con la recensione del Samsung S95B con tecnologia Quantum Dot e pannello OLED. La loro accessibilità è però alquanto bassa e, a peggiorare la situazione, sarebbero le ultime trattative tra LG Display e Samsung per la fornitura di pannelli.

Secondo quanto riportato originariamente da Korea Bizwire e ripreso da FlatPanelsHD, durante la teleconferenza sugli utili del secondo trimestre 2022 di LG Display il CFO di quest’ultima divisione, Kim Sung-hyun, ha affermato quanto segue: “Il nostro nuovo cliente (Samsung Electronics) aveva cercato di utilizzare i nostri pannelli OLED. Anche se ci sono stati alcuni progressi, il processo [di negoziazione] si è fermato al momento”.

Le due parti in passato avevano già cercato un accordo per l'acquisto di pannelli TV WOLED, con i quali Samsung avrebbe preparato buona parte dei TV OLED appartenenti alla fascia consumer più accessibile. Tuttavia, le fonti del settore hanno dichiarato che le ultime trattative hanno portato allo stallo a causa di un mancato accordo sul prezzo. Nonostante ciò, per le stesse fonti esiste ancora la possibilità che le parti riprendano i negoziati in un secondo momento.

Ora come ora, in altri termini, è difficile pensare a TV Samsung OLED più economici in arrivo nei negozi. Chiaramente la speranza dei clienti finali è che i due titani sudcoreani giungano a un accordo cosicché tali dispositivi siano disponibili a prezzi più bassi ma, al momento, non si vede nulla di concreto all’orizzonte.

