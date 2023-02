Non aspettatevi i nuovi iMac a breve: il lancio potrebbe slittare a fine 2023

Lo scorso dicembre sul web erano emersi alcuni rumor che volevano Apple pronta a presentare i nuovi iMac Pro ad inizio 2023, ma come abbiamo avuto modo di vedere, l’annuncio non si è concretizzato. A quanto pare anche per la nuova gamma di iMac da 24 pollici bisognerà aspettare un pò.

A delineare i programmi il popolare leaker Mark Gurman, che nella newsletter settimanale Power On ha spiegato che Apple probabilmente non lancerà alcun iMac con chip M2 ma salterà direttamente ai modelli con l’Apple Silicon M3 che deve essere ancora annunciato.

“ Non ho indicazioni che mi portano a credere che ci sarà un nuovo iMac fino al lancio dei chip M3, che non arriveranno prima della fine di quest’anno o del prossimo anno ” afferma il popolare leaker Gurman.

Secondo le indiscrezioni trapelate in rete, il chip M3 dovrebbe essere basato sul processo produttivo a 3nm di TSMC, che offrirà prestazioni migliorate ed ottimizzazioni a livello di efficienza energetica. A quanto pare lo stesso chip M3 dovrebbe anche essere utilizzato nel nuovo MacBook Air in arrivo entro la seconda metà del 2023 ed anche nei prossimi MacBook da 13 pollici e nei Mac Mini. Per fare un raffronto, il chip M2 di cui abbiamo parlato su queste pagine negli scorsi giorni è basato sul processo a 5nm di seconda generazione targato TSMC.