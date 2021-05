Non solo astronauti: SpaceX lancerà nello spazio quattro privati cittadini

La Crew Dragon Resilience è una navetta spaziale adibita per il trasporto dell'equipaggio della NASA presso la presso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Dopo aver completato 167 giorni a bordo della stazione orbitante, la capsula è rientrata domenica 2 maggio nel Golfo del Messico... ma sembra pronta a ripartire.

Questa volta, invece di un equipaggio di astronauti professionisti, la capsula Resilience trasporterà nello spazio un equipaggio di quattro privati ​​cittadini. Non tornerà sulla Stazione Spaziale Internazionale, ma porterà i suoi passeggeri in un viaggio di tre giorni intorno al pianeta. Il lancio è previsto per un paio di mesi, esattamente per il 15 settembre (non sarà l'unica missione privata).

I quattro fortunati saranno Haley Arceneaux, Chris Sembroski, Sian Proctor e il miliardario Jared Isaacman, che ha finanziato la missione chiamata "Inspiration4". Isaacman - per raccogliere 250 milioni di dollari per il St. Jude's Children Research Hospital - ha messo in palio due posti sul Dragon come parte di un concorso. Un vincitore è stato scelto a caso come parte di una campagna di donazioni, mentre l'altro posto è stato scelto come parte di una campagna di raccolta fondi.

Haley Arceneaux, una sopravvissuta al cancro diventata assistente medica che ora lavora per il St. Jude's Children Research Hospital, è stata scelta come quarta partecipante. La capsula avrà bisogno di qualche modifica prima di essere lanciata, inclusa una finestra a cupola che fornirà all'equipaggio a bordo una vista a 360 gradi dello spazio e della Terra.

Insomma, quattro persone faranno qualcosa che prima d'ora si pensava fosse rilegato solo a pochi fortunati. Non sembra, ma qui si sta facendo la storia e ci troviamo di fronte all'alba di una nuova era spaziale.