Non solo Asus: c'è un nuovo (geniale) modo per nascondere i cavi delle GPU

Destinata unicamente - per ora - per il mercato asiatico, la scheda video di cui vi parleremo oggi è stata sviluppata da AXGaming, divisione di Inno3D destinata appunto al mercato orientale.

Quando parliamo di schede video "senza" connettori, il pensiero va immediatamente alla Asus RTX 4070 Megalodon senza cavi di alimentazione, un concept che però si basa su un nuovo sistema di alimentazione direttamente tramite un'interfaccia dedicata sulla scheda madre, di difficile standardizzazione e che difficilmente vedremo prendere piede - perlomeno in tempi rapidi. Un'altra idea degli ultimi tempi, se ricordate, fu l'interessante prototipo della RTX 4090 di EVGA, con alimentazione posta sul lato corto libero della scheda, ma in quel caso i problemi erano ben altri.

Arriviamo dunque ad AXGaming, che potrebbe aver avuto l'idea più interessante del lotto, che garantirebbe al cavo di scomparire in piena vista. Come? Piazzandolo sotto il backplate, ovviamente!

Un'idea brillante, mostrata nel primo concept che poi dovrebbe fornire da base per lo sviluppo di RTX 4060 Ti e RTX 4070 custom.

Come potete osservare in foto, l'azienda ha disegnato il PCB con una piccola estensione sul lato corto, ribaltando semplicemente il connettore dal lato libero a quello che dovrebbe essere invece occupato dal dissipatore. In questo modo, l'utente non dovrà fare altro che sollevare la finestra apposita sul backplate, inserire il cavo e poi ricoprirlo nuovamente, facendolo letteralmente scomparire.

