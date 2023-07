Non solo Bard: Google al lavoro su Genesis, la nuova IA per giornalisti

Solo una settimana fa, Google Bard è arrivato in Italia. Oltre alla sua IA "generalista", però, pare che Big G sia al lavoro anche su un altro importante progetto: stiamo parlando di Genesis, un'IA pensata per i giornalisti che sarebbe stata recentemente mostrata alle più grandi testate americane.

Stando a quanto riporta il New York Times, infatti, Google avrebbe mostrato una demo di Genesis ai dirigenti di testate quali il Washington Post e il Wall Street Journal, nonché alla grande aziende dell'informazione americana News Corp. e al Times stesso. Ovviamente, Genesis sarebbe un tool IA capace di scrivere articoli di giornale al pari di un essere umano.

Secondo Big G, però, Genesis è un tool "responsabile" che riceve "fatti" come input e che emette, sotto forma di output, dei testi scritti come dei veri e propri articoli di giornale. Insomma, sembra che l'IA debba ricevere le informazioni di base dai giornalisti stessi, che dunque non verranno (per ora) sostituiti da un Chatbot, ma che sia anche capace di tradurre queste ultime in testi di elevata qualità nel giro di pochi secondi.

Per la verità, pare che non tutti coloro che hanno assistito alla demo fossero contenti dei risultati di Genesis: al contrario, un executive del New York Times avrebbe definito l'IA come una sorta di "assistente personale per giornalisti", capace di riformulare frasi e rivedere gli errori grammaticali. Un altro, invece, avrebbe detto che "sembra che Genesis dia per scontato lo sforzo necessario a produrre notizie e articoli accurati e di qualità".

D'altro canto, dopo il fallimento degli articoli IA su CNET è improbabile che le grandi testate degli Stati Uniti tornino a sostituire i giornalisti con l'Intelligenza Artificiale, specie sul breve periodo. Google, comunque, ha commentato la scoperta dell'esistenza di Genesis ai microfoni di The Verge spiegando che "in partnership con gli editori dei giornali, specie quelli più piccoli, siamo in uno stadio molto precoce di esplorazione del potenziale che dei tool basati sull'IA possiedono nell'aiutare i giornalisti nel loro lavoro. Il nostro obiettivo è quello di dare ai giornalisti la possibilità di usare la tecnologia per migliorare il proprio lavoro e la propria produttività, come già avviene su Google Docs e Gmail".