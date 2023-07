Non solo Bard: Google sta testando anche Med-PaLM 2, l'IA che diventerà un medico

Mentre Google presenta il nuovo Chatbot di DeepMind, un'altra Intelligenza Artificiale di Big G desta scalpore sui giornali: stiamo parlando di Med-PaLM 2, la prima IA clinica del colosso di Mountain View, che pare essere già in funzione negli ospedali per rispondere alle domande mediche dei pazienti.

Il Wall Street Journal, infatti, spiega che Google sta testando Med-PaLM 2 al Mayo Clinic Research Hospial, un ospedale specializzato nella ricerca tecnologica in campo medico che presenta dei campus in Arizona, Florida e Minnesota. Med-PaLM 2 sarebbe una variante di PaLM 2, la medesima IA che fa da modello linguistico a Google Bard, che è stata annunciata al Google I/O di quest'anno.

Ovviamente, Med-PaLM 2 è un modello linguistico specializzato nella medicina, che dovrebbe poter dare ai pazienti degli ospedali dei consigli pratici per migliorare la propria salute. In particolare, secondo Google l'IA potrebbe essere utilizzato per i "pazienti che hanno un accesso limitato ai medici in carne ed ossa". Non è chiaro in cosa Med-PaLM 2 si distingua da PaLM 2, anche se Google spiega che il LLM dovrebbe essere più abile di Bard, Bing AI e ChatGPT nelle conversazioni "professionali" medico-cliniche. Ovviamente, la speranza è che questa IA non commetta gli stessi errori grossolani di Google Bard.

In realtà, i risultati di una ricerca pubblicata da Google a maggio dimostrano che Med-PaLM 2 soffre di alcune inaccuratezze e di problemi di affidabilità comuni anche agli altri LLM: secondo lo studio, il numero di inesattezze e di errori commessi in fase diagnostica da un'IA sarebbe maggiore rispetto a quello dei "passi falsi" di un medico umano.

Tuttavia, negli altri campi di analisi, come il ragionamento logico, la documentazione prima di fornire una risposta o la comprensione corretta delle informazioni, Med-PaLM 2 si comparta come un vero dottore. Non è chiaro, per ora, se Big G abbia risolto negli ultimi mesi le inesattezze dell'IA o se semplicemente la stia testando per "insegnarle" a comportarsi da vero medico.