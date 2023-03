Bene ma non benissimo: Lanciato il primo razzo stampato in 3D

Presentato come il razzo meno costoso da produrre ed inviare in orbita, una vera rivoluzione nel campo aerospaziale, il Terran 1 senza equipaggio, è stato lanciato da Cape Canaveral, in Florida, alle 23:25 di mercoledì scorso, 22 marzo. Com' è andata? Ve lo raccontiamo dopo aver seguito la diretta dalla startup aerospaziale Relativity Space.

Innanzitutto vi possiamo confermare che, pur non riuscendo a raggiungere l'orbita, il primo razzo al mondo stampato in 3D è stato comunque lanciato con successo, segnando quindi un importante passo avanti non solo per questo nuovo metodo di produzione, ma anche per l'azienda californiana dietro l'innovativo veicolo.

Il Terran 1, infatti, dopo una partenza perfetta, ha purtroppo subito un'"anomalia" durante la separazione del secondo stadio, mentre si dirigeva proprio verso l'orbita terrestre bassa. Un problema su cui, in un primo momento, la società non ha voluto fornire ulteriori dettagli.

Il risultato ottenuto è comunque di notevole interesse scientifico poiché, sebbene non sia riuscito a raggiungere l'orbita prefissata, il lancio di mercoledì ha dimostrato che il razzo (la cui massa ricordiamo essere per l'85% stampata in 3D) ha tutte le carte in regola per resistere alle estreme condizioni del decollo.

Secondo quanto sottolineato dalla Relativity Space, se Terran 1 avesse raggiunto l'orbita terrestre bassa, sarebbe stato il primo veicolo finanziato privatamente ad utilizzare il metano come propellente a farlo al primo tentativo.

Le caratteristiche del razzo sono comunque di tutto rispetto. Alto 33,5 metri e con un diametro di 2,2 metri, come detto in precedenza, quasi la totalità della sua massa è stata stampata in 3D con leghe metalliche, inclusi i 9 motori Aeon 1 utilizzati nel primo stadio e l'Aeon Vacuum impiegato nel secondo.

Secondo quanto affermato dalla società costruttrice, che ricordiamo avere sede a Long Beach, com'è facilmente intuibile, è il più grande oggetto mai stampato in 3D ed è stato realizzato utilizzando le più grandi stampanti 3D in metallo al mondo.

Relativity Space ha inoltre ricordato che i suoi razzi stampati in 3D utilizzano 100 volte meno parti rispetto ai razzi tradizionali, riuscendo così ad essere costruiti dalle materie di base in soli 60 giorni.

Il prossimo obiettivo della società, oltre a quello di raggiungere l'orbita, sarà produrre un razzo stampato fino al 95% in 3D, utilizzando come carburante nei suoi Terran ossigeno e gas naturale liquidi, i "propellenti del futuro", in grado di alimentare anche un futuro viaggio verso Marte.

