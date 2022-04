Non bevete l'acqua di rubinetto per il calcare? Negli Stati Uniti hanno l'uranio

In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Lancet Planetary Health, gli scienziati hanno trovato livelli preoccupanti di uranio e altri metalli pesanti nell'acqua potabile degli Stati Uniti. In base a quanto affermato dai ricercatori della Columbia University, i livelli massimi di contaminanti fissati dall'EPA sono stati superati.

Questa contaminazione (che includeva concentrazioni di arsenico, bario, cromo, selenio e uranio) era particolarmente elevata nelle aree semiurbane con un'elevata popolazione ispanica.

I ricercatori affermano che l'impatto sulla salute di questi elementi pesanti non è noto, ma sappiamo che le popolazioni ispaniche sono influenzate da numerose disparità di salute, tra cui diabete, malattie epatiche, renali e cardiovascolari - anche se paradossalmente vivono più a lungo di un americano medio.

"Studi precedenti hanno trovato associazioni tra esposizione cronica all'uranio e aumento del rischio di ipertensione, malattie cardiovascolari, danni renali e cancro ai polmoni ad alti livelli di esposizione", afferma Anne Nigra, assistente professore di Scienze della salute ambientale presso la Columbia Mailman School of Public Health.

Contrariamente a quello che si pensa, il rischio principale dell'ingestione dell'uranio non sono le radiazioni, ma la tossicità chimica. L'esposizione a livelli elevati di uranio per un lungo periodo di tempo può danneggiare i reni. L'ingestione a lungo termine di arsenico inorganico è, invece, direttamente collegata agli effetti sullo sviluppo, al diabete, alle malattie polmonari e alle malattie cardiovascolari.

Insomma, se vi lamentate dell'acqua di casa vostra con il calcare, sappiate che c'è di peggio. Il calcare, infatti, non danneggia i reni come contrariamente si legge in giro ma, anzi, la sua presenza all'interno dell'acqua potrebbe avere un effetto protettivo per il sistema cardiovascolare. Chi non ha particolari patologie dovrebbe bere l'acqua di rubinetto, evitando di comprare l'acqua confezionata e limitando, tra le tante cose, il consumo di plastica.