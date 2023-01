Non solo Bing: Microsoft vuole integrare ChatGPT anche in Word, Powerpoint ed Outlook

Mentre sembra praticamente certa l’integrazione di ChatGPT in Bing, un nuovo rapporto pubblicato oggi da The Information riporta che Microsoft starebbe guardando anche alla suite Office come possibile nuovo approdo dell'intelligenza artificiale di OpenAI.

Il sito riferisce che gli ingegneri del colosso di Redmond avrebbero già incorporato una versione sconosciuta del modello GPT in Word, per potenziare la funzionalità di completamento automatico del testo, e starebbe pensando di fare lo stesso anche per PowerPoint ed Outlook.

A quanto pare, Microsoft avrebbe utilizzato la tecnologia GPT di OpenAI per migliorare i risultati di ricerca di Outlook, in modo tale che gli utenti possano trovare rapidamente ciò che stanno cercando senza dover cercare le keyword delle varie mail. Microsoft starebbe riflettendo anche su un’integrazione per suggerire risposte alle mail o consigliare modifiche ai documenti di Word, ma non si sa se siano già in corso i test.

Per Microsoft però le sfide sono tante: la prima riguarda la precisione e ChatGPT in alcuni frangenti si è dimostrato poco preciso. La seconda invece è legata alla privacy: The information spiega che Microsoft avrebbe lavorato su modelli di tutela della privacy utilizzando GPT-3 e GPT-4.

I dirigenti della società di Redmond non hanno mai nascosto le loro ambizioni per l'IA, ed hanno affermato senza mezzi termini che è destinata a rivoluzionare il mondo dei software. Oggi intanto è arrivata la notizia che nel Regno Unito un imputato sarà assistito da un'IA avvocato, a dimostrazione dei mille risvolti.