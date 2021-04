Non solo Bitcoin, Ethereum ha perso il 20% in una notte: cosa sta succedendo

La notizia del giorno è senza dubbio quella relativa al crollo del Bitcoin, che ha visto diminuire il valore di 10mila Dollari in una notte. Tuttavia, non è l'unica criptovaluta che ha riportato forti perdite, perchè lo stesso sta avvenendo anche per Ethereum, la seconda moneta virtuale più famosa del mercato.

Come osservato da molti analisti, infatti, la valuta ha perso 500 Dollari di valore in una notte, passando da 2.560 ai 2080 Dollari di stamattina, pari al 20% in meno. Nel momento in cui stiamo scrivendo invece viene scambiato a 2.121,77 Dollari, comunque il 12% in meno rispetto alla quotazione di ieri.

Secondo gli analisti, questo calo di Ethereum sarebbe legato alla chiusura temporanea di alcune mining farm in Cina, che potrebbe aver coinvolto anche la moneta in questione. Tuttavia, a differenza di quanto successo con il Bitcoin, non è stato registrato un calo dell'hashrate.

E' indubbio infatti che la Cina continui ad essere il mercato dominante per il mining di Ethereum, sebbene negli ultimi periodi anche negli Stati Uniti ed Europa abbiano aperto i battenti alcune mining farm. E' difficile però quantificare che impatto abbia avuto questo stop momentaneo, ma i cali di oggi ci permettono di ottenere una panoramica interessante.

Non sembra invece essere interessato dai cali Dogecoin, che è in crescita.