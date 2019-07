Non tutti i buchi neri supermassicci nascono dal collasso delle stelle giganti

I buchi neri supermassicci sono degli oggetti celesti che si trovano al centro di (quasi) ogni galassia. L'idea comune è che questi colossi cosmici vengano creati dal collasso gravitazionale delle stelle giganti, ma questa spiegazione non si può applicare a tutti i buchi neri supermassicci.

Una volta "nati" dall'esplosione di un'ipernova, i buchi neri iniziano quindi a nutrirsi dalla materia circostante, fino a diventare supermassicci. Questo, è però un fenomeno incredibilmente lungo.

Gli astronomi hanno infatti trovato dei buchi neri supermassicci molto antichi. Uno in particolare, con 800 milioni di masse solari, si è formato completamente solo 690 milioni di anni dopo il Big Bang.

Molti di questi buchi neri sono miliardi di volte più massicci del Sole e, secondo le osservazioni degli scienziati, devono essersi formati nei primi 800 milioni di anni dopo il Big Bang, un tempo troppo breve per giustificare la loro nascita dal collasso stellare.

Adesso una coppia di ricercatori, Shantanu Basu e Arpan Das, pensa di aver trovato la spiegazione dietro questo mistero cosmico. Grazie ad una teoria chiamata "collasso diretto".

Secondo questa teoria, gli antichi buchi neri si sono formati molto rapidamente e in periodi di tempo molto brevi per poi smettere, improvvisamente, di crescere. Secondo un modello matematico infatti, a spiegare questo fenomeno entra in gioco il limite di Eddington.

"I buchi neri supermassicci hanno avuto solo un breve periodo di tempo in cui sono stati in grado di crescere velocemente e poi a un certo punto, a causa di tutte le radiazioni nell'universo create da altri buchi neri e stelle, la loro produzione si è arrestata", spiega Basu in un comunicato stampa "Questo è lo scenario di collasso diretto".