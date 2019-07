Non buttate le cicche per terra, tra le tante cose, ostacolano la crescita delle piante

I mozziconi di sigaretta, oltre ad essere uno dei rifiuti più diffusi al mondo (e negli oceani), sembrano danneggiare la crescita delle piante, secondo un nuovo studio.

La ricerca, condotta dall'Università Anglia Ruskin a Cambridge, ha scoperto che i mozziconi di sigarette possono abbattere la germinazione (la fase in cui la pianta inizia a uscire dal seme) e lo sviluppo delle piante, a causa delle sostanze inquinanti, poco conosciute, create dal rifiuto.

I mozziconi delle sigarette riducono la germinazione del 10% nell'erba e del 27% nel trifoglio. Viene intaccata anche la lunghezza dello stelo del germoglio, che si riduce rispettivamente del 13% (nell'erba) e del 28% (nel trifoglio) secondo lo studio, pubblicato sulla rivista Ecotoxicology and Environmental Safety.

La BBC riferisce che sono 4.5 trilioni i mozziconi gettati per terra ogni anno. I filtri delle sigarette sono fatti di acetato di cellulosa, un tipo di plastica che impiega (almeno) un decennio per decomporsi.

Nello studio soni stati presi in esame vari luoghi di Cambridge, comprese aree che avevano fino a 128 mozziconi di sigarette per metro quadrato. Infine, i ricercatori hanno riscontrato che non ci sono differenze tra i mozziconi e le sigarette non fumate.

Queste cicche di sigarette vanno a finire anche nei nostri oceani, e vengono mangiate da pesci e uccelli, che stanno iniziando a usarle per costruire i loro nidi.