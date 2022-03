Non solo calcio: DAZN mette nel mirino anche la Serie A di basket

Mentre continua la controffensiva di DAZN contro la condivisione degli account, sul web emerge l’indiscrezione secondo cui la piattaforma di Perform sarebbe pronta ad ampliare ulteriormente il proprio catalogo, con la Serie A di basket.

La notizia, riportata da La Prealpina, riferisce che DAZN sarebbe interessata a rilevare i diritti televisivi per lo streaming della Serie A di basket a partire dalla prossima stagione, la 2022/23. Attualmente infatti le partite vengono trasmesse su Discovery, ma l’accordo con la Lega Basket è in scadenza e non è detto che venga rinnovato. Come notato da molti, già da quest’anno alcune partite sono state trasmesse su DAZN tramite Eurosport, ma l’app potrebbe essere interessata a rilevare tutto il pacchetto per mettere tra le mani degli utenti un’offerta ancora più ampia.

Sempre secondo lo stesso quotidiano, inoltre, anche la Rai si starebbe muovendo per proporre ai propri utenti un appuntamento domenicale (probabilmente di pomeriggio) con una partita di basket.

Prima di muoversi da questo fronte, però, è probabile che DAZN cerchi prima di risolvere i problemi segnalati da TIM che secondo l’operatore telefonico non avrebbero fatto rendere come sperato l’accordo siglato la scorsa estate. Nelle scorse ore si è anche parlato di una possibile partnership DAZN-TIM-Sky per la ritrasmissione dei match su satellite, allo scopo di incrementare il bacino di utenza.