Non solo campionesse di longevità, le tartarughe hanno anche una memoria di ferro

A quanto pare anche le grosse tartarughe si possono addestrare ad effettuare semplici scelte ma, la cosa forse ancora più sorprendente, è che ricordano l’addestramento anche a distanza di molti anni.

Spesso nei lungometraggi con protagonisti animali umanoidi, le grosse tartarughe rappresentano la saggezza. Vecchie e rugose, spesso con la barba bianca, dispensano consigli e saggezza agli eroi di turno. La finzione ha probabilmente preso spunto dalla realtà perché queste tartarughe giganti (delle Galapagos e delle Seychelles o anche le tartarughe giganti di Aldabra) non solo possono vivere una vita estremamente lunga ma possono anche imparare semplici comandi e ricordarli per molto tempo. Che questa tartarughe riescano a vivere per molto tempo lo attestano vari record: a quanto pare la tartaruga più longeva aveva quasi 180 anni mentre, in media, questi animali vivono per circa 100, 130 anni.

Per loro fortuna sembra, però, che abbiano anche una memoria di ferro! E’ stato, infatti, pubblicato uno studio interessante sulla rivista Animal Cognition che ha dimostrato come sia possibile insegnare a queste tartarughe dei semplici comandi e come, a distanza di tempo, esse riescano a ricordare il loro addestramento. La nostra storia inizia circa dieci anni fa quando un gruppo di scienziati ha insegnato a delle tartarughe giganti, che vivevano nello zoo di Vienna, a mordere una palla di un determinato colore per ricevere, in cambio, del cibo come premio. Ovviamente la pallina colorata che conferiva il premio doveva essere scelta tra due di colore diverso.

Per scegliere la pallina, l’animale non doveva fare altro che morderla e, se il colore scelto era quello giusto, riceveva il premio di cibo. Dopo 95 giorni dall'ultimo addestramento, alle tartarughe è stato chiesto, nuovamente, di scegliere tra le due palle colorate e, anche questa volta, le tartarughe hanno scelto il colore giusto ed ottenuto il cibo. Ma la cosa che lascia veramente sorpresi è che quelle stesse tartarughe sono state testate la bellezza di dieci anni dopo ed il risultato è stato sbalorditivo perché questi animali si ricordavano dell’addestramento dopo così tanto tempo. Insomma, queste creature riescono ad avere una vita molto lunga e hanno anche una memoria di ferro!