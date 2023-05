Non hai ancora capito la differenza che c'è tra tennis e padel

Qualcuno potrebbe pensare che tra padel e tennis non ci sia la minima differenza, a parte la tipologia del campo; tuttavia, i due sport, seppur simili, differiscono sensibilmente l’uno dall’altro. Quel che è certo è che entrambi gli sport si praticano su un campo diviso a metà da un rete e si utilizzano delle racchette per colpire la palla.

Innanzitutto, le dimensioni del campo da tennis sono più grandi di quelle del terreno da gioco del padel. Per l’esattezza, sono 23,77 metri di lunghezza e 8,23 metri di larghezza per il primo, mentre il secondo misura 20 metri di lunghezza e 10 metri di larghezza. Inoltre, nel campo da padel ci sono delle pareti che impediscono la fuoruscita della palla.

Anche la rete è posta a differenti altezze: nel tennis è alta 91,4 cm al centro del campo, mentre nel padel solo 88 cm. Per quanto questo fattore possa sembrare poco influente, basta questo per comprendere che nei due sport la palla deve esser colpita in maniera diversa.

Persino le palle sono diverse. Nello sport più anziano e “tradizionale” la pallina è pesante e dura, mentre nella rivisitazione messicana più moderna è morbida e leggera, al fine di rendere il gioco più lento e controllato.

Inoltre, nel tennis si può giocare sia in singolo che in doppio, nel padel si gioca sempre in doppio, cioè a quattro giocatori (nonostante il campo sia più piccolo).