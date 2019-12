Non solo le case della Terra, IKEA potrebbe arredare anche le abitazioni di Marte

Dopo aver "conquistato" la Terra IKEA, la famosissima multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili e oggettistica per la casa, è in procinto di conquistare anche il Pianeta Rosso, arredando le future case "extraterrestri" che verranno costruite sull'arido mondo.

Christina Levenborn, designer d'interni IKEA, ha appena aiutato i ricercatori ad allestire la Mars Desert Research Station (MDRS), un habitat che si trova nel deserto dello Utah e che serve per "simulare" le future abitazioni di Marte.

L'obiettivo dei progettisti della multinazionale svedese era principalmente uno: creare in un piccolo spazio un luogo confortevole massimizzandone l'utilità. Il risultato? Sgabelli regolabili, sedie impilabili e mobili con ruote posizionati un po' dappertutto.

"Abbiamo cercato di lavorare con prodotti utilizzati per gli spazi ristretti che potevano essere organizzati in modo flessibile e multifunzionale", ha affermato Levenborn. "Per l'habitat, abbiamo portato prodotti su ruote, sgabelli, tavoli e sedie impilabili per risparmiare spazio."

La Mars Desert Research Station è un cilindro alto circa 8 metri, che al suo interno ospita un laboratorio, un'officina, una cucina e sei piccole cuccette per dormire. I ricercatori trascorrono spesso diversi mesi in questo luogo, simulando l'esperienza quotidiana di "vivere" sul Pianeta Rosso.

"Abbiamo scelto di massimizzare lo spazio comune e minimizzare lo spazio privato", afferma Robert Zubrin, presidente del gruppo di difesa dello spazio che gestisce la MDRS. "Ogni membro dell'equipaggio ha una piccola cuccetta dovo rimanere e soli, ma lo spazio che condividono è abbastanza grande."