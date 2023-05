Non solo Champions League, anche le semifinali di Europa League in chiaro: ecco dove

Nelle scorse ore è arrivata l’ufficialità che Milan-Inter di Champions League sarà trasmessa su TV8 oltre che su Prime Video. Oggi giunge la notizia che a stretto giro potrebbe chiudersi anche l’accordo per la trasmissione in chiaro delle due semifinali di Europa League, che vedranno impegnate Juventus e Roma.

L’ultimatum di AGCOM ad Amazon infatti si estende anche alle partite di Europa League, dal momento che rientrano tra gli eventi rilevanti in quanto vedono impegnate due squadre del nostro paese.

I diritti di trasmissione per Juventus-Siviglia e Roma-Bayer Leverkusen sono attualmente detenuti da Sky in esclusiva, ma la pay tv è obbligata a trasmettere in chiaro almeno una delle due partite di Europa League. Discorso diverso invece per la Conference League che vede impegnata la Fiorentina contro il Basilea.

Radiocor lancia l’indiscrezione che Sky sarebbe in trattativa con Rai. La TV di Stato potrebbe assicurarsi i diritti televisivi per un importo di circa 3 milioni di Euro.

Le partite andranno in scena l’11 e 18 Maggio 2023. Probabile che Rai scelga per l’alternanza: per l’andata potrebbe optare per una squadra e per il ritorno per l’altra, ma come sempre attendiamo l’ufficialità.

Quando ci avviciniamo lentamente alla due giorni di coppe europee, quindi, si va delineando il quadro.