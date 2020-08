Non solo Clover, OnePlus si sta preparando anche al lancio di OnePlus Watch

Lo smartphone entry-level OnePlus Clover non è l’unico dispositivo dell’azienda di Pete Lau tanto rumoreggiato in questo periodo. In cantiere ci sarebbe infatti anche uno smartwatch comparso tra le tante certificazioni pubblicate dall’IMDA in Singapore dal nome in codice W301GB, ma già chiamato ufficialmente OnePlus Watch.

I documenti apparsi online sono stati scoperti da 91Mobiles e non rivelano granché riguardo OnePlus Watch oltre al nome, ma il report esclusivo da TechRadar, che ha parlato direttamente con un ex dipendente della compagnia cinese, ha aggiunto qualche piccolo dettaglio ulteriore sui rumor. Secondo tale ex membro del team OnePlus, l’azienda starebbe lavorando da tempo su uno smartwatch per competere con altre aziende come Apple, Samsung e OPPO, che ha presentato OPPO Watch e potrebbe portarlo in Italia prossimamente.

Sempre secondo la fonte esclusiva di TechRadar, OnePlus starebbe lavorando pian piano sul suo ecosistema di prodotti a partire dagli smartphone di fascia medio-bassa come Nord e Clover, passando per OnePlus TV e gli auricolari true wireless OnePlus Buds da noi recensiti a fine luglio. Insomma, l’azienda di Pete Lau starebbe puntando molto sulla creazione di un parco prodotti tech d’alto livello e sempre più accessibile ai consumatori di tutto il mondo. Non sarebbero però giunte conferme o dichiarazioni ufficiali dalla compagnia.

Nel mentre in Asia è arrivato l'aggiornamento al sistema operativo HydrogenOS 11, una sorta di anteprima dell'OxygenOS 11 in arrivo in Europa prossimamente.