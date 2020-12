Non solo compatibilità: Harmony OS 2.0 potrebbe essere basato su Android!

Il sistema operativo proprietario di Huawei è stato pensato per far fronte al ban di Trump e l'azienda cinese sembra averci messo molto impegno per riuscire a risolvere questo problema e sopravvivere senza servizi Google, ma per farlo Android non era sufficiente.

HarmonyOS 2.0 è stato presentato all'HDC 2020 di settembre e dopo il rilascio della prima beta, i primi developer hanno iniziato a spulciarne il contenuto per vedere di cosa si tratta, soprattutto in seguito all'annuncio della piena compatibilità con le app Android.

Stando alla fonte, un primo sviluppatore ha creato una semplice app hello world, pensata però per una versione precedente di Android, ovvero KitKat 4.4.4, scoprendo che HarmonyOS genera un messaggio di errore molto simile a quello di Android, con la sola differenza nel nome del sistema operativo.

Un altro utente XDA ha provato a utilizzare ADB (Android Debug Bridge) per provare a comunicare istruzioni dal PC al dispositivo Harmony, riuscendo a estrarre gran parte della partizione di sistema e trovando al suo interno il framework di Android.

La conclusione quindi è che Huawei Harmony OS 2.0 è ancora basato su Android, come c'era da aspettarsi, dal momento che la stessa Huawei comunicò che avrebbe effettuato una lenta transizione sfruttando AOSP (Android OpenSource Project) come impalcatura per ottenere "la perfetta esperienza Harmony".