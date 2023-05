Non ci crederai, ma i dipinti danesi del XIX secolo venivano fatti con la... birra!

A quanto pare si nasconde un ingrediente decisamente curioso all’interno delle tele usate all’inizio del XIX secolo. Scopriamo cosa è stato scoperto in una ricerca pubblicata su Science Advances.

Nonostante vi sia un'ottima motivazione per bere birra, questa nuova ricerca è stata coordinata dagli italiani Enrico Cappellini e Fabiana Di Gianvincenzo, entrambi ricercatori presso l'Università di Copenaghen. Hanno inoltre partecipato la Royal Danish Academy di Copenaghen e la National Gallery of Denmark.

A seguito di approfondite analisi, sono state infatti individuate proteine derivate dai sottoprodotti della lavorazione della birra, che venivano utilizzate dagli artigiani dell'Accademia di Belle Arti di Copenaghen per preparare le tele per pittori celebri dell’epoca.

Tale scoperta è stata possibile grazie alla paleoproteomica, ovvero l'analisi della struttura e delle funzioni di proteine prelevate da campioni di materiali antichi. "La presenza di cereali e lievito era e apre una prospettiva completamente nuova nella ricostruzione delle tecniche di produzione dei materiali artistici all'inizio del XIX secolo", afferma la stessa autrice dello studio.

Nello specifico, i quadri analizzati risalgono ad un periodo compreso fra il 1826 e il 1833. Si tratta di dieci opere di cui ben sette provenienti dall'Accademia, che possiedono appunto le tracce delle antiche proteine.

Dei sette quadri analizzati, tre sono opere di Eckersberg e quattro sono di Købke, rispettivamente autore e studente presso l’Accademia. Anche secondo Cecil Krarup Andersen, co-autrice della ricerca, questo studio ha offerto "un'opportunità unica per studiare come gli artisti lavoravano in passato".

Anche se la scienza ha dimostrato che bere un bicchiere prima di dormire fa decisamente male, Cappellini sottolinea inoltre come la proteomica sia uno strumento decisamente utile per studiare oggetti artistici molto antichi, perché permettere di identificare con sicurezza le minime tracce di proteine.

"Studi come questo mostrano quante lacune esistano ancora nella conoscenza delle tecniche utilizzate nella produzione artistica. Rivelano anche le connessioni nascoste fra la produzione artistica e la società, l'economia e la cultura. Per questo la proteomica è destinata a diventare sempre più comune nelle ricerche sulla storia dell'arte".