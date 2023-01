Non ci crederete ma esiste davvero: ecco a voi l'autobus... per cani

Quanti tra voi hanno visto il video che ha fatto parlare di sé sui social, spopolando in pochissimo tempo a livello mondiale e divenendo subito virale? L'autobus per cani sembrerà assurdo, ma in Alaska esiste davvero.

Nonostante in Alaska stiano spuntando nuovi laghi, a Skagway una piccola città che supera di poco i 1.200 abitanti e che si estende per circa 24 chilometri quadrati, accade qualcosa di molto strano. È una cittadina di cui probabilmente nessuno ha mai sentito parlare e che tuttavia, nel giro di pochissimi giorni è divenuta estremamente famosa.

Sono i coniugi Thompson, con la signora Mo ed il marito Lee che hanno dato vita alla "Mo Mountain Mutts", ovvero un autobus che passa a prendere i cani degli abitanti che aderiscono al servizio affinché i nostri amici a quattro zampe possano vivere splendide avventure.

Come è possibile vedere nel link in calce, ogni giorno della settimana la coppia porta dai 20 ai 40 cani a fare delle passeggiate in natura. Ciò che è realmente insolito, è che invece di costringere i cani e i loro proprietari a incontrarsi in un posto, hanno pensato bene di trasportarli con un autobus.



La scena infatti, registrata e pubblicata sul famoso social network Tiktok, dura circa un minuto e ricorda molto quella di uno scuolabus che passa a prendere i bambini a casa; c'è chi viene accompagnato al guinzaglio dal proprio padrone e chi invece, indipendente, aspetta felice l'arrivo del veicolo.

Dunque a quanto pare, dopo aver scoperto che non è il border collie il cane più intelligente al mondo, ecco quello che potrebbe essere il lavoro dei sogni per molti di noi. A tal proposito è proprio la signora Thompson a dichiarare: "A volte guardo nello specchietto retrovisore dell'autobus mentre guido e vedo tutti i cani là dietro. Non posso credere che lo facciamo per vivere, ma è meraviglioso."