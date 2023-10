Non crederai mai a quante espressioni facciali hanno i... gatti

Secondo una bizzarra ricerca pubblicata sulla rivista Behavioural Processes nata da un'idea di Lauren Scott, studentessa di medicina dell'Università della California a Los Angeles, i gatti posseggono un numero realmente incredibile di espressioni facciali.

Dopo aver visto perché i gatti amano il tonno, questa volta parliamo di una ricerca realizzata in maniera del tutto particolare. Le ricercatrici infatti, hanno registrato centinaia di video all’interno di un CatCafè, ovvero un locale in cui i clienti possono coccolare decine di gatti mentre bevono un caffè o una tisana calda, in cui ogni felino "socializza" con un proprio simile. La raccolta di dati finale presenta oltre 194 minuti di videoregistrazioni.

In seguito, la psicologa evoluzionista Brittany Florkiewicz ha analizzato ogni fotogramma, tentando di individuare (e possibilmente capire) ogni movimento facciale volontario, ovvero non tenendo in considerazione espressioni dovute alla masticazione, respirazione ecc.

I risultati dimostrano come le espressioni feline risultavano essere "chiaramente amichevoli" nel 45% dei casi, "chiaramente aggressive" nel 37% e "ambigue" nel 18%. Nonostante i vari tentativi però, le ricercatrice non hanno trovato un significato per ogni singola espressione.

Ma veniamo finalmente a ciò che voi tutti stavate aspettando: i gatti hanno 276 espressioni facciali diverse. Tenendo in considerazione il fatto che animali simili all’essere umano come gli scimpanzé, posseggono oltre 350 espressioni, viene facile capire lo stupore dei ricercatori stessi.

Inoltre, come se non bastasse, ogni espressione unisce contemporaneamente circa quattro dei 26 movimenti facciali unici di cui i gatti sono capaci. Anche in questo caso, è sufficiente pensare che l’uomo ne possiede 44.

Come ci dimostra un altro recente e assolutamente disgustoso studio in cui ci viene spiegato in che modo i gatti producono le fusa, i nostri amati amici a quattro zampe racchiudono ancora diversi misteri tutti da scoprire e apprezzare.