Non ci crederai, ma (forse) abbiamo capito a cosa serve l'appendice

Un nuovo e bizzarro studio che è stato pubblicato sulla rivista Scientific Reports, sembra aver individuato uno dei principali scopi (al giorno d’oggi) dell’appendice. Tutti la considerano inutile e portatrice solo di appendicite, ma sarà vero?

Sebbene ad oggi non vi siano reali studi che lo dimostrano, diverse evidenze in passato hanno dimostrato che i pazienti a cui è stata asportata l’appendice corrono un rischio maggiore di sviluppare alcune forme di diarrea infettiva o hanno maggiori probabilità di contrarre sintomi gravi. Dopo aver visto cosa sarebbe successo se gli umani non avessero avuto l’appendice, scopriamo questa nuova ed affascinante teoria.

Iniziamo con alcuni dati. Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) infatti, la diarrea è la causa di oltre 500.000 decessi ogni anni tra i bambini sotto i 5 anni, rendendola la seconda causa di morte in questa fascia di età. Il tutto è dovuto ad infezioni da batteri, parassiti o virus e spesso si diffonde attraverso cibo e acqua contaminati.

Proprio sulla base di tali dati, un team dell’Istituto nazionale francese di sanità e ricerca medica (Inserm) hanno esaminato i registri veterinari di 1.251 primati ospitati nel parco zoologico La Vallée des Singes a Romagne, in Francia. Gli individui appartenevano a 45 specie diverse, di cui 13 come scimpanzé e lemuri, dotati di appendice e 32 come mandrilli e scimmie lanose che al contrario non la posseggono.

I ricercatori hanno raccolto ed analizzato scupolosamente dati circa la frequenza e la gravità degli episodi di diarrea in questi animali tra il 1998 e il 2018, registrando quasi 3.000 casi di diarrea, di cui il 13% è stato classificato come grave. I risultati, sembrano però decisamente chiari.

"Abbiamo identificato un minor rischio di diarrea grave tra le specie di primati con appendice, soprattutto nella prima parte della vita, quando il rischio di diarrea è massimo. Inoltre, abbiamo osservato un’insorgenza ritardata della diarrea e di diarrea grave nelle specie dotate di appendice", hanno scritto gli autori nel loro articolo.

Senza scomodare il chirurgo che si tolse da solo l’appendice, è sufficiente tenere in considerazione che anche gli esseri umani senza appendice sembrano essere più suscettibili alle malattie diarroiche, la tesi del team viene notevolmente rafforzata.

Per concludere, i ricercatori fanno sapere che questo effetto protettivo sembra essere più forte durante i primi anni di vita, contribuendo a salvare probabilmente milioni di bambini in tutto il mondo.