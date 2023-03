Non crederai mai al peso (e al valore) della più grande pepita d'argento mai trovata

Oro e argento sono dei metalli che possono essere trovati sul nostro pianeta. È vero che spesso vengono recuperati sotto forma di pepite minuscole, ma è capitato in passato che qualcuno trovasse dei reperti di dimensioni considerevoli, come ad esempio la pepita d'oro più grande del mondo... ma per quanto riguarda l'argento, invece?

La più grande di tutti venne trovata nella miniera Smugglers, una delle più produttive degli Stati Uniti e si pensava che al suo apice avesse prodotto un quinto di tutto l'argento mondiale. La pepita più grande venne trovata nel 1894, ma era troppo enorme per essere spostata e secondo una stima pesava circa 1.061 chilogrammi.

Proprio per questo motivo venne divisa in tre per rendere più facile il trasporto. Il pezzo più importante aveva un peso di circa 834 kg. Nella fortuna di un ritrovamento del genere, il proprietario della miniera fu davvero sfortunato perché portò alla luce il cimelio dopo il Silver Panic del 1893, evento macroeconomico che abbassò drasticamente il prezzo del metallo prezioso.

Per questo motivo l'interno lotto venne venduto per 20.000 dollari (una cifra comunque molto importante 100 anni fa), mentre oggi questa quantità sarebbe stata venduta per circa 617.160 dollari - considerando anche che la pepita conteneva tra il 93-96% di argento puro. Quasi tutto il ritrovamento venne fuso, a parte un "piccola pezzo" di 5,7 kg che oggi è esposto al Museo di Denver.

