Non crederai al prezzo di questo Tablet Android 13 6GB RAM + 64GB ROM!

Wqplo Tablet è dotato del sistema Android 13 e del processore Quad-Cord. Offre un'esperienza più personalizzata, sicura e facile da usare, anche dai bambini, impostando le funzioni di Parental control previste. Oggi puoi pagarlo a un prezzo ridicolo, grazie allo sconto del 46% a cui aggiungere il coupon del 10%. Per un prezzo totale di 63 euro!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Schermo da 10 pollici con 6 GB di RAM, 64 GB di memoria ROM e uno slot per scheda micro SD espandibile fino a 128 GB. Potrai salvare rapidamente grandi quantità di file giornalieri, trasferire dati e caricare software.

Display basato sulla tecnologia IPS HD 1280x800 ad alta risoluzione che ti offrirà colori più realistici e immagini più chiare.

La batteria da 5000 mAh e la CPU a basso consumo consentono fino a 5 ore di utilizzo misto come leggere, guardare, navigare, giocare a giochi leggeri, ecc. Ideale per quando si viaggia e non ci si vuole annoiare in treno o aereo.

Connessione Bluetooth veloce e stabile, nonché Wi-Fi 802.11 b/g/n. Architettura A53 a risposta rapida e CPU quad-core, per una visione senza interruzioni fastidiose né rallentamenti.

Fotocamera posteriore da 8 MP e fotocamera frontale da 5 MP.



Elegante colore argento, leggerissimo e sottolissimo.

